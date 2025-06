Baixo público faz Caxias promover ações para tentar fazer do Centenário um "caldeirão" no domingo

Clube quer apoio maior da torcida no domingo (29). Porthus Junior / Agencia RBS

A direção do Caxias está tentando mobilizar o torcedor para a partida com o Ituano, no domingo (29), pela 10ª rodada da Série C. O confronto entre o líder da competição e o oitavo colocado da tabela ocorre a partir das 19h, no Estádio Centenário.

Com 100% de aproveitamento em casa na competição em quatro jogos, o Grená teve prejuízo ao final de cada partida no Francisco Stédille. Isso porque a baixa bilheteria não suporta as despesas como energia, água e manutenção das condições do estádio durante a realização do evento. Por isso, também não houve redução no valor dos ingressos.

O maior público até aqui foi na vitória sobre o Retrô, no dia 11 de maio, pela 5ª rodada, quando 3.513 torcedores compareceram à casa grená. A renda foi pouco mais de R$ 13 mil.

Público e renda na Série C 2025

Caxias 1x0 Floresta - Público: 2.762 (2.581 pagantes). Renda: R$ 8.805 mil

Caxias 2x0 Guarani - Público: 2.561 (2.393 pagantes). Renda: R$ 6.900 mil

Caxias 2x1 Retrô - Público: 3.513 (3.283 pagantes). Renda: R$ 13.455 mil

Caxias 4x2 Londrina - Público: 1.989 (1.859 pagantes). Renda: R$ 5.785 mil

Atrativos para domingo

Para atrair uma presença maior de torcedores, inicialmente o clube tentou antecipar data e horário da partida com o Ituano, para que ela fosse disputada à tarde em Caxias do Sul. Com a negativa da CBF, a direção do Caxias tomou algumas atitudes para ter uma presença de público maior no domingo.

A primeira delas — tendo em vista a comemoração dos 25 anos do título gaúcho de 2000 completados no último dia 21 — foi expor o troféu do Estadual na Loja Bravo 35, ao lado do estacionamento do Centenário. Sendo assim, o torcedor que adquirir ingresso no valor de R$ 30 e os associados terão direito a tirar uma foto ao lado da taça.

No intervalo do jogo, o clube ainda sorteará duas camisas oficiais autografadas pelos atletas grenás. Uma delas será dada ao sócios e a outra sorteada para quem comprar ingresso.

Por fim, como a previsão climática aponta chuva para o domingo na Serra Gaúcha, o Caxias já adiantou que o setor onde ficam as cadeiras está aberto também ao público que comprar ingresso de arquibancada. Além disso, o clube está utilizando as redes sociais com publicações de incentivo ao torcedor.

Com 18 pontos, o Caxias lidera a Série C e ainda poderá garantir o alcance do primeiro objetivo da competição em caso de vitória. Chegando aos 21 pontos, o Grená se afasta de qualquer risco de rebaixamento, como ocorreu no ano passado.

— A gente precisa fazer do Centenário um caldeirão, porque os torcedores fazem diferença e, em maior número, vão fazer muito mais — convocou o técnico Júnior Rocha.