Atacantes criados no Juventude ganham destaque no futebol português

Do verde e branco da Serra Gaúcha para os gramados lusitanos. Os jovens e promissores atacantes Sorriso, 24 anos, e Ruan, 20, ajudaram o Juventude e alçaram voos mais altos. Eles cruzaram o Atlântico para trilhar o caminho do futebol português. Agora, levam no passaporte, a esperança e o talento forjado no Estádio Alfredo Jaconi.

Sorriso e Ruan concederam entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, acompanhados do empresário Bruno Herter, 32 anos, responsável por gerenciar suas carreiras. Eles relembraram o início no Juventude e a temporada nos gramados europeus.

Os dois atacantes buscam consolidar suas carreiras em clubes de diferentes divisões em Portugal, demonstrando o potencial da base do Juventude no exterior.

Atuando pelo Famalicão, equipe que alcançou a sétima colocação no Campeonato Português, Sorriso viveu uma temporada de destaque. Em 29 jogos disputados na principal liga do país, o atacante balançou as redes em oito oportunidades e ainda contribuiu com quatro assistências. Seus números o consagraram como o vice-artilheiro do Famalicão na temporada e o líder em participação de gols da equipe. Além disso, renovou seu contrato até 2029.

— Foi um desafio imenso, porque eu já estava adaptado lá em Bragança Paulista, no Bragantino, e surgiu de ir para lá. Pensei muito. Cheguei e era outra realidade. Para mim foi profissionalmente muito bom, porque é outra realidade. Quem quer jogar em Champions League, estar jogando contra grandes jogadores, tem que passar por aquele processo de adaptação e ver a realidade de como é o futebol europeu, que é muito diferente daqui — comentou Sorriso.

Já Ruan, defendeu as cores do Portimonense na segunda divisão do Campeonato Português, que ficou na 15ª colocação. Em sua primeira temporada no futebol europeu, o atacante demonstrou regularidade, marcando presença em 31 dos 34 jogos da equipe, sendo titular em 20 deles. Ele tem contrato válido até 2027/28.

Apesar de ter anotado um gol e distribuído três assistências, sua adaptação ao futebol do velho continente e a consistência em campo são pontos positivos em seu início de trajetória internacional.

— Para mim, particularmente, foi uma temporada individualmente de muito aprendizado. Foi a primeira vez que eu saí da cidade, do Brasil. Acredito que é tirar mais o aprendizado de poder estar vivenciando essas coisas novas assim. No início eu achei que era parecido. Até chegar lá e ver que muda bastante — comentou Ruan.

O descobridor

Bruno Herter (E), 32 anos, Sorriso e Ruan no estúdio da Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

A trajetória de Sorriso e Ruan em Portugal reforça o potencial dos jovens atletas formados no futebol da Serra Gaúcha, que buscam construir histórias de sucesso em ligas competitivas ao redor do mundo. O desempenho da dupla serve de inspiração para outros talentos que almejam o cenário internacional.

— A gente sempre viu um potencial incrível nos dois, desde que começamos a trabalhar com eles aqui na base do Juventude. Sem dúvida nenhuma, o mercado europeu, recompensa muito o trabalho. Eles têm características muito de um físico mais forte, intenso. A questão do um para um dos dois também é muito boa, a tomada de decisão. Então, todo esse cenário, dentro das características deles, reservam grandes coisas para o futuro — afirmou Bruno Herter, empresário dos jogadores, que completou:

— O Sorriso foi meu primeiro jogador de base. Um dia bem especial, a gente foi assistir o jogo da Apafut pra ver um outro jogador e ele (Sorriso) nos chamou atenção, eu falei, cara, ele é diferente. Já o Ruan, conhecemos num Brasileirinho, nas redondezas de Belo Horizonte. Campo ruim, chuva, cachorro na torcida, churrasquinho ali no alambrado, raiz o negócio.

Passagem pelo Juventude

Ruan marcou um dos gols da vitória diante co Ceará, no acesso para a Série A em 2023. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

Ruan nasceu em Caxias do Sul e integrou as categorias de base do Juventude a partir de 2016, aos 11 anos. Ali se destacou e foi peça fundamental na conquista invicta do Gauchão sub-17 de 2022. Promovido ao profissional, o jovem atleta disputou 54 partidas, marcando dois gols e uma assistência.

Um momento marcante em sua trajetória foi em 2023, quando selou a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará em Fortaleza, garantindo o acesso do time à Série A.

— O Juventude representa muita coisa. Praticamente a minha carreira toda foi dentro do clube, desde pequeno ali. O Juventude foi muito importante pra mim — agradeceu Ruan.

Sorriso no ano da permanência diante do Corinthians. Porthus Junior / Agencia RBS

Natural de Natal, no Rio de Grande do Norte, Sorriso despertou o interesse de observadores do Juventude durante a Copa Carpina, em Pernambuco, e chegou ao Alfredo Jaconi em novembro de 2017. Após avaliação, integrou as categorias sub-17 e, posteriormente, o sub-20.

Em 2020, seu desempenho no Campeonato Brasileiro de Aspirantes o impulsionou para o elenco profissional na pré-temporada de 2021. Naquele ano, aos 20 anos, o atacante se tornou uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro, disputando 50 jogos e marcando quatro gols pelo Juventude.

— Para mim também tudo. Porque foi o clube que me deu a oportunidade, que me deu vários ensinamentos. Fiz minha base toda aqui. Conheci várias pessoas que levam pro resto da minha vida. Tive momentos bons e momentos ruins também. Que só me ajudaram a evoluir e a ser o homem que eu sou hoje. Então pra mim é gratidão — finalizou Sorriso.