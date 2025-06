Atacante titular do Caxias sofre lesão na coxa

O Caxias ganhou um problema durante a preparação para a partida com o Ituano, pela 10ª rodada da Série C. O atacante Calyson foi diagnosticado com lesão muscular na coxa .

Calyson sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Botafogo-PB, no fim de semana passado, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O atleta passou por exames durante a reapresentação do elenco, quando foi constatada a lesão.