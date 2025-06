Atacante, lateral e jovem volante aumentam a lista de saídas do Juventude

Lateral Felipinho pertence ao Sport e não ficará no time de Recife. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude quer corrigir a rota para evitar o pior na temporada, a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado até a parada para o Mundial de Clubes com oito pontos, o clube realiza uma reformulação drástica no elenco.

Os jogadores do Juventude estão de férias e a reapresentação será no dia 23 de junho. O grupo terá caras novas e também muitas saídas. Oito jogadores não irão se reapresentar, pois já deixaram o Estádio Alfredo Jaconi.

Três nomes tiveram seus destinos traçados nesta semana. As rescisões do atacante Mauricio Garcez e do lateral-esquerdo Felipinho já foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O primeiro foi para o Paysandu. Já o segundo foi devolvido ao Sport, que o emprestou para o Criciúma, time em que Jean Carlos foi anunciado nesta quinta-feira (11). Felipinho teve 11 jogos pelo Juventude e alternou entre a titularidade e o banco de reservas.

Um jovem da base também deixou o elenco profissional do Verdão. Davi Góes, 19 anos, foi emprestado ao Palmeiras com valor fixado para uma possível compra futura pelo time presidido por Leila Pereira.

O atleta estava desde 2023 em Caxias do Sul e nesta temporada chegou a fazer quatro jogos no time principal, sendo dois pelo Gauchão e outros dois na Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, estava integrado à equipe sub-20, na disputa do Brasileiro da categoria.

No time paulista, Góes inicialmente vai integrar a equipe sub-20, e o acordo vai até metade de 2026.

Jogadores que já saíram

Zagueiro Kawan

Lateral-direito Gabriel Souza

Lateral-esquerdo Felipinho

Volante Kelvi

Volante Davi Góes

Meia Jean Carlos

Atacante Petterson

Atacante Garcez

Jogadores que devem ser negociados