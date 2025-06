Após ser reprovado em exames do Grêmio, volante volta aos treinos no Juventude

Volante Caíque volta aos treinos no Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Depois de algumas semanas, a novela terminou. O volante Caíque está de volta aos treinos no Juventude e permanece no clube. O jogador continua à disposição do técnico Claudio Tencati para a sequência do Campeonato Brasileiro, após ser reprovado nos exames médicos do Grêmio.

— Enquanto o atleta estiver aqui, ele precisa estar totalmente disponível e focado no Juventude. Eu sei que mexe muito com a cabeça do atleta. É uma conversa extensa. Não é fácil. Se estão aqui e foram bem vistos pelo mercado é por conta do Juventude. Eu acredito que eles devem ter esse compromisso com o Juventude — disse o técnico Claudio Tencati, em entrevista ao programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Por conta da reprovação nos exames, a negociação entre Grêmio e Juventude por Caíque foi cancelada. Segundo o departamento médico gremista foi encontrado um problema clínico nos testes realizados na sexta-feira (27) e no sábado (28). O Juventude ainda não recebeu nenhuma comunicação da desistência ou do que foi encontrado nos exames, mas conta com o atleta para a continuidade do Brasileirão.

Caíque teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito, em agosto no ano passado, e só retornou em maio deste ano. Nesta temporada, disputou cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Reforços

Com o retorno de Caíque ao Juventude e sem o fechamento da negociação, o lateral-esquerdo Luan Cândido volta para o Grêmio e não permanece no Verdão.