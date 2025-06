Após oito rodadas, Caxias tem o ataque mais positivo da Série C

Jogadores comemoram um dos gols na vitória diante do Londrina por 4 a 2. Porthus Junior / Agencia RBS

Com 14 gols em oito jogos, o Caxias se destaca na Série C do Campeonato Brasileiro como detentor do melhor ataque da competição. A equipe grená, vice-líder da competição, tem demonstrado grande poder ofensivo e balançado as redes adversárias com frequência nesta temporada.

— A gente sempre vai buscar o gol. Às vezes, o gol vai sair logo no início, ou pode ser no último lance da partida. Isso é cada jogo. O ataque está nos ajudando bastante. Você vê o Nescau, vinha de uma lesão, entrou na partida e fez um gol. Então, você vê que o grupo é um conjunto muito forte. Todo mundo buscando o seu espaço, todo mundo remando no mesmo barco — comentou o lateral-direito Thiago Ennes.

O bom desempenho ofensivo se confirma com o ataque passando em branco em apenas uma partida na competição. Foi na derrota para o São Bernardo, por 1 a 0. A efetividade do time também passa pelo crescimento que os laterais tiveram desde a chegada do técnico Júnior Rocha.

— Muito feliz pelo pelo que eu estou fazendo. Sou muito grato ao professor Junior Rocha e toda a sua comissão técnica por estar me ajudando muito. Não só ele, mas o grupo todo também. Todo mundo trabalhando forte. O professor sempre fala que a oportunidade aparece quando menos espera. Então, o jogador tem que estar preparado e isso que o nosso grupo vem fazendo. Estou tendo uma sequência de jogos. Feliz, mas eu sou um cara que nunca vou me acomodar — analisou Ennes.

O Caxias se destaca como o único time com 100% de aproveitamento em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe grená tem pela frente o desafio de aprimorar seu desempenho como visitante. O próximo compromisso será no sábado (14), às 19h30min, quando o Caxias enfrenta o Botafogo-PB no estádio Almeidão.

— Dentro de casa, somos muito forte junto com o nosso torcedor. A gente se cobra muito. Teremos uma semana de treinamento pra ver o que a gente vem fazendo pra o próximo jogo, fora de casa contra o Botafogo-PB. Já joguei contra o Botafogo lá, sei como que é difícil. Então, vamos trabalhar bastante essa semana, depois pensar no Botafogo como a gente sempre fala, pés no chão, humildade. É um grupo trabalhador, pensar jogo a jogo, pra gente chegar lá, fazer uma boa viagem, fazer um grande jogo.

O time grená alcançou a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, somando 15 pontos na competição. A equipe grená está a apenas um ponto de distância da líder Ponte Preta.

— Muito importante pra nós. a gente sempre vai buscar a vitória independente se a gente joga em casa ou fora. Sempre vamos querer os três pontos. Claro que vai ter jogo que a gente não vai conseguir os três pontos, vai conseguir o empate, que um ponto também fora de casa é muito importante pra nós. É continuar trabalhando, o que passou já foi, pensar agora daqui pra frente pensar já no Botafogo trabalhar bastante essa semana trabalhar forte — finalizou Ennes.