Após folga, elenco do Caxias retoma os treinos nesta segunda-feira para jogo na Paraíba

Elenco terá a missão de voltar a somar pontos fora de casa na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Sem jogos neste final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco de jogadores do Caxias realizou o último trabalho da semana na manhã de sábado, sob o comando do técnico Júnior Rocha no CT Baixada Rubra.

O domingo (8) foi de folga para o elenco de jogadores. Alguns atletas aproveitaram o dia fora de Caxias do Sul para escapar da neblina e do frio. O zagueiro Lucas Cunha e o volante Vini Guedes foram acompanhar a Stock Car, no Velopark, em Nova Santa Rita. Guilherme Salas, que largou da pole position, venceu a corrida na etapa do Rio Grande do Sul sob os olhares da dupla grená.

O período de 15 dias de treinos servirá para o técnico Júnior Rocha testar alternativas no Caxias, como uma possibilidade de 3-5-2. A equipe segue a preparação para o próximo jogo da Série C com a reapresentação nesta segunda-feira (9). Vice-líder da Série C com 15 pontos, a confiança está em alta no Estádio Centenário.

- O professor Júnior, ele tem uma filosofia de trabalho espetacular. Todos nós adoramos a maneira que ele trabalha porque ele nos passa confiança. E quando um atleta está com confiança, a gente tem a total liberdade dada por ele pra conseguir executar. Eu sou um zagueiro que gosta de fazer gol, esse ano eu ainda não fiz, está na hora já de balançar a rede. O professor nos passa confiança e o atleta, quando ele está com confiança, tudo acontece com mais naturalidade - destacou o zagueiro Lucas Cunha, que busca o seu primeiro gol na temporada.