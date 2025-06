Após experiência na Alemanha, atacante retorna à Serra e mira acesso pelo Brasil-Far

Na Serra Gaúcha, onde o cheiro da terra natal se entrelaça com a história, Denilson, 23 anos, escreve um novo capítulo na carreira. O atacante, que desbravou experiências em gigantes como Atlético-MG e Ceará, e vivenciou rigor do futebol alemão, está de volta.

Natural de Caxias do Sul e revelado pelo Caxias em 2019, agora veste a camisa do Brasil de Farroupilha. Na Divisão de Acesso, busca o selo de um retorno vitorioso à região onde tudo começou, a apenas 20 quilômetros de distância da terra natal.

— Essa minha saída para atuar no futebol alemão foi uma experiência muito boa e única. Me ajudou bastante e evolui muito no futebol, em questão técnica, porque lá é um futebol muito técnico, um futebol diferente. E isso me ajudou muito, está me agregando demais aqui no Brasil — comentou Denilson.

No cenário do futebol europeu, Denilson teve uma breve, mas significativa passagem pelo 1. FCA 04 Darmstadt, na Alemanha. Essa experiência longe de casa proporcionou ao jovem atacante um contato direto com a disciplina tática e a intensidade do futebol alemão. Isso moldou sua visão de jogo e adicionou uma valiosa experiência na sua promissora carreira.

— O que eu percebi de diferença que está me ajudando bastante é a técnica, a visão de jogo, as tomadas de decisões. Acredito que estou amadurecendo muito depois que voltei de lá com questão de tomar decisões, técnica, finalização, passe. Isso daí me ajudou muito e está me favorecendo demais — analisou o jogador.

A trajetória de Denilson no futebol começou nas categorias de base do Caxias, clube de sua cidade natal. Dali, alçou voos mais altos, passando por Atlético-MG e Ceará. Em 2022, defendeu o Inter-SM. No ano seguinte, jogou por Inter-SM e Blumenau. Antes de ir para a Alemanha, ainda esteve na Apafut. Nesse ano, também atuou pela Penapolense-SP.

Denilson em treinamento nas Castanheiras. Porthus Junior / Agencia RBS

— Aos 17 anos, ainda menino, estreei pelo profissional, fui muito bem, fiz uma competição muito boa lá pelo Caxias. Depois daquela competição a minha vida começou a mudar para melhor em questão da minha carreira, extracampo. Enquanto eu atuava lá ainda, antes de terminar a competição, tive muitas propostas. Acabei optando por assinar com um clube de Série A, que foi o Atlético-MG — relembrou.

Após absorver a intensidade dos grandes clubes brasileiros e a disciplina tática europeia, Denilson agora canaliza toda essa bagagem para um novo e ambicioso objetivo na Serra Gaúcha.

Com a camisa do Brasil de Farroupilha, o atacante de 23 anos coloca sua experiência a serviço de uma meta clara: o acesso. Sua vivência em diferentes contextos do futebol o capacita a ser uma peça-chave na estratégia da equipe.