Apahand/UCS conquista terceiro lugar na Copa Sul e garante vaga no Campeonato Brasileiro

A equipe feminina da Apahand/UCS alcançou a terceira colocação na Copa Sul do Campeonato Brasileiro, na categoria juvenil até 18 anos. A competição reuniu as principais equipes da região Sul do país e foi disputada entre os dias 4 e 8 de junho, em Criciúma.

Durante a campanha, a Apahand/UCS somou três vitórias, diante da Liga Hamburguense de Handebol, do Jaraguá e do Joinville. A equipe também sofreu duas derrotas, contra os times de Torres e Criciúma/Itajaí.

Com o resultado, as meninas irão representar Caxias do Sul no Campeonato Brasileiro de Handebol, que será realizado em agosto, em Balneário Camboriú (SC).