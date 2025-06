Almanaque do Caxias será lançado neste sábado

Almanaque com 800 páginas será lançado neste sábado (28). Porthus Junior / Agencia RBS

Neste sábado (28) os torcedores do Caxias e amantes do futebol têm mais um motivo para reviver a história marcante do clube. Será lançada a obra "Almanaque S.E.R. Caxias", dos autores Gustavo Côrtes, Jorge Roth e Rafael Rizzon.

O lançamento acontece às 9h na loja Bravo 35, localizada ao lado do estacionamento do Estádio Centenário, com sessão de autógrafos até às 13h. Ex-jogadores do clube irão participar do evento.

— A ideia do Almanaque vem muito do futebol europeu. Os clubes na Europa valorizam muito a sua própria história. Eu procurei trazer as fichas técnicas de todos os jogos do Caxias (incluindo o período do Flamengo) até 2024, com estatísticas, curiosidades, qual o gol mais rápido sofrido ou feito pelo Caxias, qual foi o ano que o clube utilizou mais jogadores na sua história. São muitas curiosidades — declarou um dos autores da obra, o escritor e pesquisador Gustavo Côrtes.

São 800 páginas, que contém 1.860 biografias de jogadores; 132 biografias de treinadores e 3.364 fichas técnicas de todas as partidas do Grená (com escalação do adversário), desde 1935, além de 48 páginas em papel couché, com fotos de times de cada ano do clube.

— O do Caxias é o maior almanaque, em termos de número de páginas. Nós abrimos o caminho. É um trabalho de fôlego, afinal são 90 anos de história que foram trazidos à luz — completou Côrtes.

A obra deve custar entre R$ 150 e R$ 200. Inicialmente foram feitos para venda 350 exemplares e toda a renda será destinada ao Caxias.

Lançamento do Almanaque

S.E.R Caxias

Local: Loja Bravo 35 (no Estádio Centenário)

Data: Sábado (28)

Horário: das 9h às 13h