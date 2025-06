Acertado com o Juventude, lateral não viaja com a delegação do Criciúma

Valor da multa não deve impedir o negócio entre os clubes. Celso da Luz / Criciúma EC / Divulgação

O Criciúma entra em campo nesta sexta-feira (20), às 21h35min, contra o América-MG pela 13ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes não viajou com a delegação do time. O jogador está acertado com o Juventude para a retomada do Brasileirão sob o comando do técnico Claudio Tencati.

O jogador é uma peça importante do time do Tigre no ano. Ele participou de 34% dos gols marcados pelo clube no ano de 2025. Os números da temporada de 2024 também são bons, com 56 jogos, oito assistências e três gols.

O lateral tem contrato com o time catarinense até 2026. Para finalizar a negociação, o Juventude terá de pagar a multa rescisória, de pouco mais de R$ 1 milhão, conforme informação do ge.globo/sc. A direção do Criciúma não abre mão do valor.