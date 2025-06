ACBF volta a tropeçar em casa e fica no empate com o Jaraguá pela LNF

Equipe de Carlos Barbosa teve o segundo empate na competição nacional. ACBF / Divulgação

No confronto entre duas das mais tradicionais equipes do futsal brasileiro, a ACBF voltou a tropeçar em casa e ficou no 1 a 1 com o Jaraguá, na noite desta quarta-feira (25). O confronto foi válido pela nona rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Atuando em Carlos Barbosa, o time de Peri Fuentes segue sem conseguir repetir o bom desempenho que apresenta como visitante. Em casa, são cinco partidas e apenas uma vitória. Longe da Serra Gaúcha, três triunfos e um empate. O resultado coloca a ACBF com 15 pontos na 10ª colocação.

O próximo desafio será no sábado (28), às 18h30min, contra o Praia Clube-MG, em Uberlândia.

Sem contar com o goleiro Pedro Bianchini e o ala Murilo, lesionados, a ACBF iniciou o jogo pressionando e abriu o placar. Aos oito minutos, Camilo aproveitou um erro na saída de bola do time catarinense e, de bico, marcou o primeiro para a ACBF.

O time da casa seguiu melhor nos minutos seguintes, mas não conseguiu ampliar o placar. Mesmo com o crescimento do Jaraguá na reta final, o primeiro tempo acabou com 1 a 0 a favor dos mandantes.