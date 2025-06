ACBF rescinde com Gustavinho e contrata fixo do futebol italiano

Atleta de 27 anos estava no Came Treviso, da Itália.

A ACBF anunciou mais uma contratação e uma saída no time do técnico Peri Fuentes. O fixo Luís Filipe Martins Dizotti, chega para a sequência da temporada.

O atleta de 27 anos, natural de São Paulo/SP, vestirá a camisa 8 no elenco laranja. Atuando no Came Treviso, do futsal italiano, o jogador chega à Carlos Barbosa no próxima terça-feira (10).