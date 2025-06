ACBF enfrenta o Corinthians e busca segunda vitória consecutiva na Liga Nacional

A equipe laranja chega embalada pela vitória, fora de casa, contra o Vélez por 3 a 1, um resultado que deu um fôlego novo na tabela. Atualmente, a ACBF ocupa a 9ª colocação na Liga, com 11 pontos conquistados. No entanto, nos seus domínios, a equipe do técnico Peri Fuentes soma uma vitória em três jogos.