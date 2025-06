ACBF anuncia mais uma saída do elenco para a sequência da temporada

Renatinho acertou sua saída da ACBF. Lucka Cyríaco / ACBF / ACBF

Em meio à temporada 2025, a ACBF segue em processo de reformulação do seu elenco. Além da chegada de reforços, outros jogadores estão saída. O quarto nome a deixar o clube de Carlos Barbosa é o ala Renatinho, 36 anos.

Segundo o clube, em comum acordo, as duas partes acertaram a rescisão contratual. A solicitação do desligamento partiu de Renatinho, que negocia com outra equipe. Além dele, outros três já deixaram o elenco nesta temporada.

O ala Gustavinho que chegou no início da temporada, após ser destaque do Cascavel, não rendeu o esperado. Pela equipe gaúcha, disputou 15 jogos e marcou dois gols.

O ala-esquerdo Biro foi contratado na temporada 2024, após passagem pelo Taubaté, para atuar pela categoria sub-20 da ACBF. Os bons desempenhos fez ele ser efetivado para a categoria adulta na atual temporada. Outro que também já saiu foi o fixo Max. Ele também chegou na atual temporada e deixou o clube após 12 partidas.

Renatinho desembarcou na Capital Nacional do Futsal em janeiro do ano passado. Com a camisa laranja, foram 22 gols, 35 assistências e a participação nas conquistas da Copa Sul e do Campeonato Gaúcho, em 2024, e da Copa dos Campeões em 2025.

Reforços já confirmados

Com a saídas já confirmadas, a ACBF também já anunciou reforços. O fixo Luís, de 27 anos, estava no Came Treviso, da Itália, na última temporada, mas ganhou destaque na equipe do Minas Tênis Clube. Outro contratado foi o ala-esquerdo Juninho, de 28 anos. O atleta já defendeu Intelli, Marreco, Joaçaba e Foz Cataratas e atuou na Espanha e Portugal.