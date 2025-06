ACBF anuncia contratação de ala que estava no futsal espanhol

O ala-esquerdo de 28 anos, natural de São Paulo/SP, vestirá a camisa 7 no elenco laranja. Atuando no futsal brasileiro, Juninho defendeu Intelli, Marreco, Joaçaba e Foz Cataratas, antes de deixar o país rumo ao futsal europeu.

— Estou muito feliz e principalmente honrado de poder defender as cores de um gigante do futsal mundial. Que juntos com os novos companheiros, possamos conquistar os objetivos do clube, que é ser campeão.