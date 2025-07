Abner será vendido? O que diz o Juventude sobre a situação do zagueiro 

Zagueiro Abner segue rotina de treinos no Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Há menos de um mês, o zagueiro Abner, de 21 anos, quase se tornou a maior venda da história do Juventude. Após a negociação com o Botafogo ser encerrada por falta de garantias financeiras, o defensor, que segue valorizado, desperta o interesse de outros clubes. Com a expectativa de novas propostas do mercado nacional e até mesmo do exterior, o jovem segue a rotina de treinos com o elenco do Juventude.

Recentemente, Abner despertou o interesse do Talleres, da Argentina, que chegou a cogitar um negócio que poderia ser muito vantajoso ao alviverde. Os argentinos poderiam comprar Abner e compor um negócio com a cedência em definitivo de Batalla, mas o acordo não evoluiu. O Juventude admite que tem recebido outras sondagens pelo defensor.

— Tem sondagem de clubes do exterior, valores até superiores ao do Botafogo, mas tem que se concretizar. Não adianta a gente ficar sonhando que isso vai acontecer. Tem que vir o papel e receber o pagamento. Para os clubes do exterior, a gente tem uma garantia maior que a Fifa acaba ajudando mais nas negociações. Mesmo que o clube não pague, logo depois ela já dá a garantia que isso aconteça, como foi com o Rodrigo Rodrigues. A gente até dá preferência se for uma negociação para o exterior, acho que é bom até para o atleta — revelou o presidente Fábio Pizzamiglio, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

Abner esteve muito próximo de ser a maior venda da história do Juventude. O clube abriu negociação com o Botafogo por cerca de R$ 14 milhões. Contudo, as tratativas travaram pela falta de garantias financeiras. Assim o jogador segue no Verdão, mas com nova possibilidade mercado.

O futuro do zagueiro Abner ganha novos contornos. Além de sondagens com valores mais altos do mercado internacional, um outro clube brasileiro também formalizou sua vontade de contar com o atleta.

O Juventude não confirma, mas o Bragantino já foi parceiro alviverde na negociação do atacante Sorriso. Além disso, o clube de Bragança Paulista tem o perfil de contratar jogadores mais jovens.

— Temos sim sondagens com valores mais altos. Tem um clube no Brasil que também mostrou interesse. A gente vai ver, vai analisar aqui. Um clube que sabemos que paga, que já foi parceiro nosso aqui — contou o presidente alviverde.

NEGÓCIO NACIONAL

Por outro lado, o vice-presidente de futebol do Juventude. Almir Adami, entende que seja difícil uma negociação com um clube brasileiro neste momento, dadas as cifras que o clube alviverde considera realistas para a venda do atleta.

— Eu acredito que não vai ter um time brasileiro que vai vir buscar o Abner, nesse período, até pelo valor que o Juventude pede e a gente está pedindo um valor dentro da realidade. Então, o que a gente está imaginando, se não chegar nada de time brasileiro até o dia 14 ele vai estar lá à disposição do Tencati para participar do jogo. Ele está treinando 100% focado — afirmou Adami. em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, e completou:

— E aí nós teríamos até 2 de setembro depois para uma eventual oferta ou pedido de contratação do Abner por um time de fora. Ele vai continuar aqui, enquanto não vier alguma proposta que o Juventude imagine que seja o valor que temos nos nossos planos para uma eventual venda do atleta.