A principal dúvida no Caxias para a partida contra o Ituano neste domingo

A presença do atacante Calyson na partida entre Caxias e Ituano, neste domingo (29), pela 10ª rodada da Série C, é a principal dúvida na formação do técnico Júnior Rocha.

O atleta teve constatada uma lesão muscular na coxa , sofrida na partida diante do Botafogo-PB, na nona rodada da Série C. O atleta intensificou os trabalhos para poder ficar à disposição e, na última terça-feira (24), iniciou o processo na transição física .

Os últimos treinos da equipe grená ocorreram com portões fechados, como o da manhã desta quinta-feira (26). E a presença do atacante nos treinos com bola não foi confirmada. Com isso, aumentam as chances de Douglas Skilo iniciar a partida deste fim de semana, para que Calyson tenha um período de recuperação maior e esteja 100% na rodada seguinte, diante do CSA, em Maceió.