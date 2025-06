A primeira grande vitória do Caxias sobre o Grêmio no Gauchão de 2000

Time de Tite venceu o Grêmio, por 2 a 1, no Olímpico, conquistando o 1º turno. José Doval / Agencia RBS

Quando se fala na campanha vitoriosa do Caxias no Campeonato Gaúcho de 2000, as primeiras lembranças são a impiedosa goleada grená pra cima do Grêmio, no confronto de ida da final, e a decisão, no Olímpico, com Gilmar Dal Pozzo defendendo um pênalti de Ronaldinho.

Mas tão importante como essas duas partidas foi o encontro entre gremistas e grenás na decisão do primeiro turno do Estadual, no Olímpico. No octogonal, as duas equipes chegaram em condições de garantir presença antecipada na decisão, e quem vencesse ficaria com a vaga.

No domingo, 7 de maio de 2000, mesmo dia em que Vladimir Putin tomava posse como presidente da Rússia, o Caxias assumia uma cadeira na final do Gauchão.

Mais de 30 mil pessoas foram ao Olímpico ver a equipe de Tite vencer o Grêmio pelo placar de 2 a 1. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos. Ivair cobrou falta com força, a bola fez uma curva ao lado da barreira, e foi parar no canto esquerdo de Danrlei.

O empate gremista iniciou no talento do craque Ronaldinho Gaúcho, que deu um toque sutil na área para o argentino Gabriel Amato marcar, aos 31.

Mas, cinco minutos depois, o Grená voltou a ficar à frente no placar. Jajá ganhou a dividida pelo alto e marcou, de cabeça, o gol da vitória, após grande arrancada e assistência de Adão, carimbando a presença do Interior na decisão.

— Eu me lembro que no início do jogo, eu peguei a bola pela lateral, levei até fazerem a falta. O Ivair bateu e fez o gol. E o segundo gol foi uma jogada até o contrário do que aconteceria nos jogos anteriores, porque o Jajá entrou pela área, eu arrastei pelo lado esquerdo, fiz o cruzamento e o Jajá fez o gol. Então, foi uma jogada que foi totalmente o contrário do que acontecia, que geralmente o Jajá fazia a jogada para mim — recordou o centroavante Adão.

Ficha técnica

Grêmio 1x2 Caxias

Decisão do 1º turno do Gauchão 2000

Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre

GRÊMIO: Danrlei, Ânderson Lima, Rodrigo Costa, Fabrício e Roger; Astrada (Eduardo Costa), Gavião, Ronaldinho e Zinho; Rodrigo Gral (Gauchinho) e Amato (Jé). Técnico: Antônio Lopes

CAXIAS: Gilmar; Jairo Santos, Émerson (Renato Carioca), Paulo Turra e Sandro Neves; Ivair (Carlinhos), Titi, Cláudio e Gil Baiano; Jajá e Adão (Luciano Araújo). Técnico: Tite

Gols: Ivair (C), aos 13 minutos; Amato (G), aos 31; Jajá (C), aos 36, no primeiro tempo.

Cartões amarelos: Ânderson Lima, Rodrigo Costa, Roger, Astrada e Ronaldinho (G). Gilmar, Paulo Turra, Sandro Neves, Ivair, Titi, Cláudio.

Cartões vermelhos: Roger (G) e Titi (C), aos 46 minutos, no segundo tempo.