"A parada é ótima pra gente trabalhar alguns conceitos", afirma técnico do Caxias sobre pausa na Série C

Júnior Rocha que testar variações na equipe durante a parada. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C do Campeonato Brasileiro terá uma pequena pausa nesta semana e a nona rodada só vai acontecer entre os dias 14 e 16 de junho. Período que pode servir para descanso e para ajustes em equipes como o Caxias, que vem tendo destaque no início da competição, mas que, nas palavras do próprio técnico Júnior Rocha, tem muito a evoluir.

— Eu acho que a parada é ótima pra gente trabalhar alguns conceitos que a gente está com dificuldade. Temos "semanas cheias", mas quatro sessões de treino durante a semana já é muito bom. E nós vamos ter mais. Então, até a gente andou conversando sobre fazer jogos-treinos, e preferimos não fazer pra ganharmos esse conteúdo e passar pros atletas, aperfeiçoando algumas fases de jogo que a gente ainda deixa a desejar — garantiu o comandante grená.

Dentre as ideias de Júnior Rocha até o duelo com o Botafogo, na Paraíba, no dia 14, é trabalhar uma melhor combinação de jogadas e até o esquema com três zagueiros como alternativa de jogo.

— A gente precisa achar um meio ali dessa engrenagem e um meio de a gente fazer algumas variações. E, com esse tempo, nós vamos conseguir. Segundo tempo com o Londrina, a gente já variou com três zagueiros (com a entrada de Alisson no lugar de Vini Guedes), porque a gente tem um time baixo e tirando o Eduardo Melo e os dois zagueiros, o restante é baixo pra disputar a bola aérea. E os três zagueiros é importante também ter essa variação, vamos precisar.