A experiência à disposição do Esportivo para reagir na Divisão de Acesso

O Esportivo ainda busca entrar no G-8 da Divisão de Acesso 2025. No caminho a ser percorrido, o time ingressou na rota das vitórias com a chegada do técnico Márcio Nunes. Ao seu comando, o time conquistou os dois primeiros resultados positivos na competição.

A pontuação que separa o time de Bento Gonçalves é de cinco pontos. A oportunidade de diminuir virá fora de casa. Na segunda-feira (30), às 19h, no Estádio Vermelhão da Serra, o Tivo encara o Passo Fundo.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o técnico Márcio Nunes analisou o momento do Esportivo e disse que pela estrutura e pela história, o clube deveria estar na elite:

— Eu conversava com o presidente Marcos, e vejo que o Esportivo tem oscilado: sobe, cai, sobe, cai. O Esportivo precisa subir e dar uma sequência de alguns anos. Falando em relação a estrutura, as condições de trabalho que o Esportivo oferece, muitas vezes quem vê de fora, o torcedor, a imprensa, o adversário, ele não sabe o que é a estrutura do Esportivo internamente — comentou.

Márcio Nunes conhece muito bem cada canto deste pampa gaúcho e também da Serra. Ele já defendeu o Esportivo como atleta. O ex-zagueiro também foi campeão do acesso com o Avenida. Depois treinou o time de Santa Cruz do Sul, e com sucesso.

— Eu fui campeão com o Avenida como jogador e fui vice-campeão do acesso como treinador, uma história bacana. Tive nove temporadas no Avenida, sendo quatro seguidas em 2021, 2022, 2023 e 2024. Consegui quebrar aquele rótulo que o Avenida tinha de clube que subia no um ano e caía no outro. Consegui também de 23 para 24 dar o calendário de Série D pro Avenida. Acho que na história do treinador é importante, como foi também esse ano no Guarani de Bagé, no Gauchão. Classificamos, estivemos na Copa do Brasil e na Série D sob meu comando — lembrou Márcio Nunes.

REFORÇOS

O primeiro passo do Tivo é entrar no G-8. Depois, a comissão e o elenco pretendem garantir o clube no mata-mata. Pela experiência, Nunes acredita que será uma nova competição. Para pavimentar este caminho, o grupo deve receber reforços nos próximos dias.

— Daqui para frente todas as equipes vão começar a buscar reforços. Eu mesmo, quando acertei com o presidente Marcos, em cima daquilo que a gente conversou, falei: "eu aceito o convite, mas eu quero levar alguns reforços". Já trouxe dois jogadores e estou esperando algumas equipes que não vão classificar na Série D para trazer jogadores que entendam a competição — opinou o treinador.

EM NOVA FUNÇÃO

Para sair do momento de oscilação na Divisão de Acesso, Márcio Nunes conta com o suporte de outro ex-atleta que atua fora de campo. Chicão jogou no Esportivo até a temporada passada. Depois de uma grave lesão, ele decidiu aposentar as chuteiras, mas não deixou o futebol. Foi convidado para assumir o cargo de gerente na Montanha dos Vinhedos.

— Ano passado acabei sofrendo uma lesão grave aqui mesmo no Esportivo, então acabou unindo o útil ao agradável, uma nova função, uma nova oportunidade. Já tinha esse pensamento há muito tempo, uns três, quatro anos de encerrar a carreira. Estou feliz também com a nova função, trabalhando bastante para que o Esportivo possa chegar nessa Primeira Divisão — comentou Chicão, que completou o quando ajuda ter a vivência de vestiário:

— Bastante, até pela questão do respeito entre os atletas e a credibilidade também que passamos para eles. Isso é importante, é uma nova função e acredito que os atletas também contribuem para isso.

Aos 39 anos, Chicão atuou por Caxias e Juventude, e também tem conquistas fora do Rio Grande do Sul. Ele foi campeão das Séries C e D do Brasileirão em 2017 e 2018, quando jogava no Operário, do Paraná.