8ª edição do JVT Fight Night acontece neste sábado

Neste sábado (14), a oitava edição do JVT Fight Night acontece em Caxias do Sul. As lutas vão ocorrer no Centro de Treinamento JVT, a partir das 15h.

Com lutas amadores e profissionais, a competição conta com atletas de cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O evento tem confrontos em modalidades de artes marciais como MMA, muaythai, boxe, kickboxing. A organização do evento estará arrecadando alimentos para o projeto social "Almoço das Crianças" no dia do evento.