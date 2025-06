10ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul prepara treinos abertos ao público

A prova acontece no dia 28 de setembro. Antes, serão realizados eventos abertos ao público. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 10ª edição da Meia Maratona Caxias do Sul será realizada no dia 28 de setembro de 2025. O evento, que é uma iniciativa da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da SMEL, do Clube de Corredores, e Sesc, prepara treinamentos para os atletas com saídas de patrocinadores e apoiadores.

A largada para a preparação da aguardada 10ª edição da corrida será dada com um primeiro "treinão" no dia 22 de junho, um domingo, com concentração na empresa Leve Sabor, apoiadora do evento. A iniciativa visa incentivar os atletas e promovendo treinos em locais como a Kenpo Sports em julho, o Supermercado Andreazza em agosto, seguido pela Hyva também em agosto, e culminando em setembro, mês da prova, no Círculo Saúde.

A Meia Maratona de Caxias 2025 terá quatro categorias: 3,4km (para classes funcionais que fazem uso de cadeira de rodas), 5km e10km (rústica) e 21km (meia maratona). As largadas e chegadas acontecem na Rua Alfredo Chaves, em frente ao Centro Administrativo.

Esta edição continuará com a modalidade inscrição solidária. Atletas que fizerem uma doação de 2kg de alimentos não perecíveis, terão desconto de R$10. As inscrições estão no segundo lote até o dia 7 de julho no valor de R$ 130,00 ou R$ 120,00 + 2kg de alimento. As inscrições podem ser feitas no site oficial.

A organização realizou um aumento significativo no limite de inscritos para a edição deste ano, demonstrando o crescente interesse na modalidade. Para 2025, são aguardados 4,5 mil participantes, um salto considerável em relação aos 2,6 mil que marcaram presença na edição de 2024.

As datas programadas dos treinos:

22/06 - Treinão Leve Sabor

11/07 - Testes Fila Kempo

15/07 - Treinão Kenpo

10/08 - Treinão Andreazza e Treino kids

31/08 - Treinão Hyva