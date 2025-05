Zagueiro alagoano do Caxias fala sobre o frio  e projeta jogo de seis pontos contra o Londrina 

Após defender o América em duas temporadas, o zagueiro Alan é um dos caras novas do Caxias em 2025. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Os jogadores do Caxias encararam a manhã gélida de 3ºC e foram para o penúltimo treino antes do jogo contra o Londrina. A partida ocorre no sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário.

A boa notícia para o treinador Júnior Rocha é que o goleiro Thiago Coelho, o volante Mantuan e o atacante Douglas Skilo foram para o campo no CT Baixada Rubra. Nem o frio intimidou o grupo grená, que conta com muitos atletas de fora do Estado.

— O frio mais pesado que eu peguei foi hoje. Então, estou me acostumando, mas é uma cidade que eu e minha família gostamos bastante. Espero que o frio faça bem a nós e mal aos adversários que vêm aí — comentou o zagueiro Alan, natural de Alagoas.

Nos próximos três jogos, o Grená não terá vida fácil. Além de abrir a série contra o único clube que não perdeu na competição, depois o time enfrenta o Botafogo-PB, que está no meio de tabela, e o Ituano, no G-8, com um ponto a menos. Por isso, para o defensor do Caxias as próximas partidas valem muito.

— A Série C é um turno só, então são jogos de seis pontos quando chega nesta decisão. Acho que cada confronto direto vale isso, não tem um jogo da volta, não tem como reverter. O Londrina está muito perto da gente, se a gente ganha deles abre mais três pontos. Acho que é focar nisso. Confronto direto é somar pontos, dentro de casa buscar a vitória e fora somar pontos — declarou Alan, que completou:

— Infelizmente, não conseguimos somar pontos fora de casa (contra São Bernardo e Itabaiana), mas já ganhamos um jogo fora. Se fossem três empates, talvez geral estaria mais satisfeito. É também ser humilde, saber que o primeiro objetivo é conquistar a pontuação de permanência e consequentemente buscar a pontuação de classificação.

TITULARIDADE NA C

O zagueiro Alan assumiu a titularidade no Estádio Centenário ao lado de Lucas Cunha. O jogador perdeu o Gauchão depois de uma lesão na pré-temporada. Agora, o defensor de 1min85cm de altura tem sequência nos 11 iniciais e já completou sete jogos como titular na competição nacional.