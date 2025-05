Volante do Juventude avalia retorno aos gramados e primeiros treinos com o técnico Claudio Tencati

Os primeiros treinos de Claudio Tencati no comando do Juventude têm agradado a alguns jogadores, como é o caso do volante Caíque. A volta da confiança num time que amarga resultados ruins há cinco rodadas pelo Brasileirão é fundamental para a retomada das vitórias.

— Com a chegada do novo professor é um ânimo a mais pra conseguirmos os resultados novamente . É um profissional também com muita qualidade, que vai agregar pro nosso grupo — avaliou o camisa 95.

O volante alviverde deverá ser titular diante do Fluminense, no domingo (18). Após quase nove meses parado com uma grave lesão no joelho, o atleta voltou a campo no segundo tempo do jogo contra o Atlético-MG e iniciou a partida diante do Fortaleza, no último fim de semana.