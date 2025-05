Veranópolis vence a primeira e Glória busca empate na abertura da segunda rodada da Divisão de Acesso

União e Glória se enfrentaram no primeiro jogo da segunda rodada. Renato Padilha / União Frederiquense / Divulgação

A segunda rodada da Divisão de Acesso começou na sexta-feira com um clube Serrano em campo, fora de casa. O Glória enfrentou o União Frederiquense, em Frederico Westphalen. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Na casa do União, o Leão da Porteira do Rio Grande saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo. Zizú marcou de cabeça após cruzamento de Carlinhos. Contudo, o empate não demorou e Murilo, de fora da área, aos 27 minutos do primeiro tempo, deixou tudo igual. A equipe de Frederico virou o jogo com Dionas Bruno, que aproveitou o rebote do goleiro aos 21 minutos do segundo tempo. Porém, o Glória não desistiu e, aos 45 minutos da etapa final, Carlinhos igualou o placar.

O Glória soma dois empates nesta largada da Série A2. O time entra em campo na terceira rodada contra o Gaúcho. O jogo está marcado para esta terça-feira (27), às 19h, no Estádio Altos da Glória.

Pentacolor vence em casa

Na tarde deste sábado (24) foi a vez do Veranópolis entrar em campo em sua segunda partida da Divisão de Acesso. Depois de estrear com empate diante do Aimoré, fora de casa, o Pentacolor fez sua primeira partida diante de seu torcedor e conquistou a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Real, de Tramandaí.

O time do litoral norte gaúcho saiu na frente do placar com gol de Rodriguinho, aos 27 minutos do primeiro tempo. A igualdade do VEC saiu com Nicolas Luft aos 10 minutos do segundo tempo. E a virada aconteceu com Ruan, aos 39 minutos da etapa final. Dois minutos depois, Taison fez o terceiro para decretar a vitória.