Valor da multa e duração do contrato: saiba quem é o jogador do Juventude com mais sondagens e propostas

Abner, 21 anos, começou a ganhar mais oportunidades no time do Juventude neste ano. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O ano de 2025 tem sido de bons negócios para o Juventude. O zagueiro Danilo Boza e o atacante Erick Farias foram vendidos para o exterior no início da temporada. E as possibilidades de novas transações não param por aí. O Verdão tem um jogador, no seu elenco, com sondagens e propostas para sair.

O zagueiro Abner, 21 anos, tem despertado interesse de outros clubes e deve ser negociado até o final do ano.

— É o jogador que mais temos sondagens e propostas recebidas. Eu acredito (que o Abner será vendido até o final do ano). Talvez até antes, porque chega num determinado momento. Ele ainda tem um salário de jogador de base. Claro que o clube dá uma boa estrutura, mais uma renovação, demos uma luva importante, é um menino muito responsável. Mas vai chegar um momento que a proposta financeira para o atleta e para o clube vai ser muito significativa — comentou o executivo Júlio Rondinelli, no FootHub Podcast, que ainda completou:

— O Juventude não vai conseguir segurar. Mas podemos segurar até o máximo que é. Até a hora que chegar essa proposta realmente importante.

Abner foi destaque do Juventude na campanha do time alviverde até a fase semifinal do Gauchão 2025. No entanto, ele perdeu espaço depois da queda de rendimento do Alviverde no Brasileirão. O último jogo dele pelo Verdão foi na sexta rodada da competição, na derrota por 3 a 1 para o Inter, no Beira-Rio. Depois disso, perdeu a titularidade.

O jovem é natural do Rio de Janeiro, passou pela base de Bangu e América-MG, até chegar ao Juventude em 2023. No ano passado, ele recebeu a primeira oportunidade no time principal, sob o comando do técnico Roger Machado. Foram cinco jogos, sendo dois contra o Inter na terceira fase da Copa do Brasil.