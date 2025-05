Três serranos participam das quartas de final do Gauchão sub-17

Equipe alviverde manteve a invencibilidade na primeira fase. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

A fase classificatória do Gauchão sub-17 encerrou no último sábado (24). Com cinco times da Serra disputando a competição, apenas três se classificaram para as quartas de finais: Esportivo, Gramadense e Juventude.

No Grupo A, o Juventude se classificou em primeiro, invicto, com 19 pontos, enquanto o Gramadense, com 10 pontos, conquistou a quarta e última vaga, definida por saldo de gols. Já o Esportivo, ficou com a segunda colocação do Grupo B, com 14 pontos.

Por outro lado, o Caxias ficou em último do Grupo B, com apenas quatro pontos, porém, escapou do rebaixamento. Os dois piores colocados na classificação geral disputarão o Gauchão A2 de 2026. São eles: Lajeado, com três pontos, e Apafut, que não pontuou na competição, ambos do Grupo A.

Confira os próximos confrontos dos serranos:

Progresso X Juventude — 31/05 —15h — CT Rubro Negro, em Pelotas

— 31/05 —15h — CT Rubro Negro, em Pelotas Gramadense X Internacional — 31/05 — 15h — Vila Olímpica, em Gramado

X Internacional — 31/05 — 15h — Vila Olímpica, em Gramado São Luiz X Esportivo — 31/05 — 15h — Estádio 19 de Outubro, em Ijuí