"Trabalhar e buscar esse pontinho que deixamos escapar em algum lugar", afirma vice de futebol do Caxias

José Caetano Setti falou após a partida no Estádio 1º de Maio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias retornou nesta segunda-feira (19) para Caxias do Sul após perder para o São Bernardo, no domingo, pelo placar de 1 a 0. Mesmo com o revés, o time permanece na vice-liderança da Série C, com 12 pontos.

Após o compromisso no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o vice de futebol José Caetano Setti falou sobre a primeira derrota do técnico Júnior Rocha. Em entrevista à Rádio Caxias, ele lamentou o fato do gol ter saído no último lance do jogo.

— Se aquela bola sai, termina o jogo. Terminou sendo gol. A avaliação é que eu acho que o Caxias esteve abaixo das últimas partidas. Não foi tão efetivo como foi nos outros jogos, mas a gente tem que erguer a cabeça, trabalhar e buscar esse pontinho que a gente deixou escapar em algum lugar. Então, todo mundo tá consciente disso, que a obrigação agora é achar esse ponto que nós perdemos aqui — declarou o dirigente, que completou sobre o gol no último minuto:

— Dói perder um ponto tão importante da maneira como a gente perdeu. Mas futebol é isso aí, não dá também pra fazer terra arrasada, não dá pra destruir tudo que foi feito até aqui. Então, tranquilidade e consciência do que a gente tem que fazer.

A reapresentação do elenco de jogadores do Caxias será nesta terça-feira (20) no Estádio Centenário. O técnico terá praticamente três dias para encaminhar o time que entrará em campo no próximo final de semana diante do Itabaiana, no interior do Sergipe. Para o vice de futebol, o elenco vai ter que recuperar o ponto que ficou em São Paulo.