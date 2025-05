Tenistas da Serra disputam o torneio de Roland Garros a partir desta semana

A Serra Gaúcha estará representada por dois tenistas em um dos mais tradicionais torneios do circuito mundial. Marcelo Demoliner e Pietra Rivoli entram em quadra nos próximos dias para disputar um dos quatro Grand Slams do ano, o Roland Garros, em Paris .

Demoliner será um dos cinco brasileiros que vão competir na chave de duplas. Ele inicialmente jogaria ao lado do russo Daniil Medvedev, mas acabou mudando de parceiro e vai atuar com o chileno Nicolas Jarry.

Com longa trajetória no circuito e especialista em duplas, o tenista caxiense de 36 anos representa o Recreio da Juventude e busca melhorar seu ranking atual, já que ocupa a 91ª colocação .

A jovem, que integra a equipe do Recreio da Juventude desde as categorias de base, é vista como uma das grandes promessas do tênis nacional. Atualmente ela ocupa a posição de número 121 no ranking juvenil de simples da ITF.