"Temos que levar como aprendizado", diz volante do Caxias sobre derrota na reta final do jogo

Vini Guedes é titular no time grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Perder nunca é bom, ainda mais quando o time sofre o gol nos acréscimos. Esse foi o caso do Caxias diante do São Bernardo, na rodada anterior da Série C, 1 a 0. Mesmo assim, o time grená manteve a vice-liderança e trata o tropeço como um aprendizado para a sequência da competição.

— Toda derrota machuca, mas da forma que foi, machuca mais ainda, no último lance. Para nós era um ponto valioso, fora de casa, contra uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela. Então, a gente tinha um resultado muito bom para trazer para Caxias. É difícil de gerir, dói muito mais, mas temos que levar como aprendizado também, principalmente para as próximas partidas, quando chegar no final da partida a gente ter uma atenção redobrada, sabendo o quão dolorido foi no final do jogo tu deixar escapar — comentou o volante Vini Guedes, que completou sobre a derrota diante do São Bernardo:

— Acho que no segundo tempo poderíamos ter agredido um pouquinho mais a equipe deles. Deixamos eles muito com a bola, criando muito. Poderíamos ter melhorado um pouquinho disso, ficar um pouco mais com a bola também, trabalhar um pouquinho. No primeiro tempo, a gente conseguiu um pouquinho mais, até explorar mais a bola parada, que no primeiro tempo a gente também conseguiu. Temos alguns pontos assim, melhorar semana a semana. Dentro desse jogo a gente tem muita coisa para levar, para melhorar para a sequência também.

O Caxias tem uma semana mais curta. Depois da derrota diante do São Bernardo, fora de casa, no sábado (24), às 19h30min, encara o Itabaiana, no Sergipe, mais uma vez como visitante.