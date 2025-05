"Tem que ser uma proposta que brilhe nos olhos": o que pensa o presidente do Juventude sobre a SAF

Fábio Pizzamiglio se mostrou preocupado com ideia de associação.

O assunto SAF gera polêmica e debate no Alfredo Jaconi. Após a apresentação da proposta de associação da empresa Five Eleven Capital ao Conselho Deliberativo e à imprensa, o presidente Fábio Pizzamiglio se manifestou pela primeira vez sobre o tema.

E o mandatário alviverde revelou a sua preocupação com o futuro do clube.

— Eu optei por não me manifestar até então porque estou preocupado com tudo que envolve o Juventude. Tem que ser uma proposta que brilhe nos olhos. Se a votação fosse hoje, todo mundo, possivelmente, votaria contra à SAF. Temos que evoluir. Eu tenho muito medo e entendo o pensamento do torcedor, bem como quando aconteceu a venda da sede campestre e o quanto tempo levou para construir o que temos. Temos que evoluir — repetiu Pizzamiglio.