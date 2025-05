Técnico Júnior Rocha revela qual foi sua prioridade após assumir o Caxias

Técnico Júnior Rocha tem 100% de aproveitamento no comando do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Júnior Rocha completou, nesta semana, 20 dias no comando do Caxias. O tempo é muito curto, mas o time mostrou evolução em campo e conseguiu aliar atuação com resultados positivos nesta arrancada de Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o técnico Grená falou sobre o principal desafio deste começo de trabalho. Segundo Rocha, o primeiro ponto foi organizar o sistema defensivo:

— Três semanas, mais ou menos, não dava pra fazer uma ruptura total, mas a cada sessão de treino a gente evoluiu bastante, assim, da maneira que a gente pensa o futebol. São jogadores com características bem interessantes, com possibilidade de variação durante as partidas. O foco foi ajustar a questão defensiva mesmo — declarou o técnico Grená.

Ele não precisou mudar peças para equilibrar a defesa do Caxias. Passou mais pelo comportamento a função de cada um em campo. Antes os laterais eram praticamente alas. Agora, o foco é defender bem e depois atacar.

O comandante também afirmou que o segundo passo neste começo de trabalho passou a ser o setor ofensivo e o jogo de construção.