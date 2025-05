Técnico Filipe Dias é destaque no Brasileiro Sub-20

Com 32 anos, Filipe está na sua segunda passagem pela base do Verdão.

Uma das surpresas da Série A do Brasileirão Sub-20 2025, o Juventude está no G-8. Sob o comando de Filipe Dias, a equipe segue invicta em casa e mantém uma campanha consistente. Atualmente, está na terceira posição da tabela.

Após uma goleada na estreia, a equipe reagiu de forma surpreendente. As vitórias sobre clubes tradicionais, como Botafogo e Palmeiras, consolidaram a recuperação alviverde e projetaram o clube ao grupo dos protagonistas do torneio. Com um modelo de jogo baseado em intensidade, organização e valorização de características individuais dos atletas, Filipe Dias tem se destacado na disputa.

O desempenho do time chama atenção em um cenário com investimentos e estruturas superiores aos do Verdão. O clube se mantém competitivo, estratégico e eficiente, tornando-o um dos elencos mais promissores do Nacional Sub-20. Com um forte planejamento e desenvolvimento técnico, Filipe Dias surge como uma das figuras centrais da boa fase no Brasileiro, reflexo de uma temporada intensa e de contínua evolução.