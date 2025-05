Técnico do Juventude testa nova formação em jogo-treino contra o Glória

Gilberto marcou o segundo gol da vitória do Juventude. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O técnico do Juventude aproveitou o feriado do dia 1º de maio para trabalhar possíveis mudanças no time para o confronto contra o Allético-MG, na segunda-feira (5), pela sétima rodada do Brasileirão.

Fábio Matias observou o elenco em jogo-treino diante do Glória no CT Alviverde. A atividade terminou em 3 a 0 para o Verdão, com gols de Henrique Gigante (contra), Gilberto e Vitor Pernambuco.

Na formação inicial, no primeiro dos três tempos de 30 minutos do teste, Matias mandou a campo a equipe na formação 4-4-2, com Mandaca e Jean Carlos na meia-cancha. O Ju então teve: Marcão; Eweerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean carlos; Ênio e Gilberto.

Com boa produção ofensiva, o Juventude chegou às redes duas vezes nesta formação. O primeiro gol saiu após um cruzamento de Ênio na área. O zagueiro Henrique Gigante tentou cortar, mas cabeceou contra seu próprio gol. E o segundo nasceu pelo lado direito do campo, com Ewerthon cruzando na medida para Gilberto cabecear pro fundo das redes.

— Foi um teste válido, bom para a gente também nos adaptar a algumas outras situações que o Fábio vem pedindo. temos tudo para ir melhorando durante a semana também até o jogo contra o Atlético — projetou o lateral Alan Ruschel.

Segunda parte do jogo-treino tem retornos importantes

O segundo time mandado a campo por Matias diante do Glória teve a seguinte escalação: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Abner e Felipinho; Natã, Kelvi, Nenê; Batalla, Giovanny e Galego.

Com esta formação, o placar manteve-se igual e, apesar de não ter sido ameaçado pelo rival, ofensivamente o Verdão pouco criou.

Já a última equipe testada por Matias teve como principais novidades as voltas dos volantes Caíque e Peixoto, que se recuperam de graves lesões no joelho.

O time entrou em campo com: Ruan Carneiro; Gabriel Souza, Kawan, Adriano Martins e Cipriano; Caíque, Peixoto e Luiz Henrique; Garcez, Petterson e Pernambuco.

O terceiro gol alviverde saiu na reta final do jogo-treino. Vitor Pernambuco recebeu na área e bateu cruzado, no canto, para definir o placar.

Jogadores com pouco espaço como o lateral Gabriel Souza, que veio do Cianorte, e Maurício Garcez, que estava no Avaí, puderam ter 30 minutos de entrosamento com o grupo.

— Foi a primeira movimentação que atletas que retornam de lesão como Caíque, Peixoto e o Cipriano também fizeram em campo aberto. Primeiro e segundo, a movimentação, a gente equilibra, a gente faz algumas situações pontuais em relação a questão já prospectando algo pra segunda-feira, mas nada definido ainda — analisou Fábio Matias, que completou:

— A gente tem sexta, sábado e domingo ainda pra fazer alguns ajustes, portanto é questão do ritmo, carga e volume de ações que a gente tem que fazer pra poder estar ajustado pro jogo contra o Atlético-MG.