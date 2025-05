Técnico do Juventude observa evolução na equipe e projeta confronto contra o Grêmio

O Verdão não vence há sete rodadas e buscará a recuperação no próximo domingo (1º), às 16h, diante do Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. Mesmo com a fase ruim, o técnico Claudio Tencati tem observado uma evolução do time, em pouco tempo de trabalho com o elenco alviverde.

O jogo contra o Grêmio marcará o último do Verdão antes da parada para o Mundial. Depois, o Verdão só voltará a jogar no mês de julho. Para terminar bem essa primeira parte do Brasileirão, uma vitória diante do Grêmio interromperá uma sequência de resultados ruins e pode tirar o Ju da zona do rebaixamento. Dois pontos separam o time de Tencati do Fortaleza, primeiro fora do Z4.