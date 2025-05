Técnico do Juventude comenta situação do atacante Ênio: "Para nós, é integrante da equipe e um inocente"

Na terça-feira (20), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) iniciou uma operação para investigar o atacante do Juventude Ênio e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025. Foram cumpridos mandados de busca no estádio Alfredo Jaconi e no CT do clube, além da casa do atleta, em Caxias do Sul.