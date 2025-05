Técnico do Juventude cita melhora defensiva do time e reclama de pênalti em Batalla: "Na próxima vez, vou pedir pro meu jogador cair"

Tencati foi para o seu segundo jogo no comando do Ju. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude segue em mau momento dentro de campo no Brasileirão 2025. A derrota por 1 a 0 para o Bragantino, na noite desta segunda-feira (26), expôs mais uma vez os defeitos da equipe que não teve forças para buscar a igualdade, mesmo com o reconhecido talento do adversário.

E para o técnico Claudio Tencati, que chegou há pouco tempo, pelo menos, a equipe demonstrou uma segurança defensiva maior.

— Nós sempre tomamos mais de dois gols no placar em jogos fora de casa. E procuramos melhorar as questões defensivas, melhorar duelos e os gatilhos de pressão. Ajustamos esse caminho. Acredito que fizemos um jogo bem regular e sabíamos que deveríamos ter algumas investidas, como tivemos a bola do Mandaca na cobrança de escanteio, que poderíamos ter feito o 1 a 0, e outra com o Batalla sozinho, mas ele não alcançou o cruzamento do Gilberto.

O treinador alviverde admite que a melhora irá acontecer mais adiante, incluindo a capacidade de construir jogadas de perigo ao adversário.

— Realmente faltou mais investida e precisamos melhorar o jogo ofensivo, e isso é gradual e sabemos disso. A equipe estava com a autoestima baixa defensivamente e procuramos melhorar isso. Hoje temos uma confiança maior e estamos mais seguros pra sairmos jogando de trás. Mas está faltando mais força ofensiva no terço final.

Tencati ainda reclamou de um pênalti não marcado em Batalla, no segundo tempo.