Técnico do Juventude avalia alternativas para definir escalação que enfrenta o Grêmio

O Juventude realiza, neste sábado (31), o último treino antes de enfrentar o Grêmio pela 11ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Claudio Tencati comentou sobre as possíveis escalações da equipe.

O treinador não poderá contar com Jadson, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, o que exigirá uma mudança no meio-campo ao lado de Caíque.

— Ou a gente faz a entrada de um meia natural, de um meia mais ofensivo, ou a gente pensaria numa substituição básica, que seria ou Peixoto ou Giraldo naquela estrutura de tripé. Então, é isso que a gente está variando os treinamentos, estamos pensando daqui a pouco Nenê, Jean Carlos, mais à frente com o centroavante tendo dois beiradas ali, como a gente fez no último jogo contra o o Bragantino — comentou o técnico Claudio Tencati, que completou:

— Colocando o meia, o Mandaca faria esse segundo homem. Inclusive, eu disse que ele é para mim um segundo, um terceiro no meio-campo, e fez isso muito bem como um terceiro. Então, também o Mandaca faria esse posicionamento. É isso que a gente está avaliando, montamos duas formas mantendo o Mandaca onde estava como um terceiro e trazendo o Peixoto no primeiro momento e depois a variação de um meia.

Com a permanência de Abner no grupo, o jogador poderá ser escalado contra o Grêmio. Abner, Rodrigo Sam e Wilker Ángel disputam uma vaga na defesa. Sam é o favorito.

— É isso que a gente está avaliando também. A gente já teve o retorno do Wilker Angel que foi um titular diante do Fluminense e quando chegou fez a dupla com o Marcos Paulo. Depois, a gente tinha um planejamento para o jogo do Bragantino em jogar o Abner com o Marcos Paulo só que aí na última hora teve essa questão e entrou o Sam e na minha opinião foi bem — afirmou o treinador, que finalizou: