Técnico do Juventude aguarda recuperação de zagueiro para definir o time que encara o Bragantino

Tencati espera que Wilker se recupere das dores que vem sentindo na panturrilha. Porthus Junior / Agencia RBS

O grupo de jogadores do Juventude realizou um treinamento na manhã desta sexta-feira (23) no CT Alviverde em preparação para o duelo com o Bragantino. O confronto válido pela 10ª rodada do Brasileirão 2025 está marcado para segunda-feira (26), às 20h, no estádio Cícero de Souza Marques, em São Paulo.

O técnico Claudio Tencati já adiantou que o time pode ter entre uma e duas mudanças. Possivelmente na lateral direita, com Ewerthon brigando para reassumir a titularidade que foi de Reginaldo na estreia do comandante. Mas também há dúvida na dupla de zaga, uma vez que Wilker Ángel não está 100%.

— É possível mantermos a dupla de zaga (com Wilker e Marcos Paulo), sim. Também estamos avaliando o próprio Wilker porque sempre ele retorna um pouco mais tarde por causa do desgaste. Ele está com desgaste na panturrilha. Vamos medir isso também — avaliou o treinador, que elogiou a atuação de Marcos Paulo diante do Fluminense, com algumas ressalvas:

— Na minha opinião até o Marcos Paulo foi muito bem no primeiro tempo. Até o segundo tempo, na verdade, ele foi bem de novo. Só que tem duas bolas que ele poderia ter... até uma não é culpa dele. Mas a outra, pega, faz o simples, entrega a bola, não chama aquela responsabilidade de perder a bola. Mas ainda na marcação, para mim, ele fez um jogo regular, fez um jogo competitivo.

Abner fica de sobreaviso e é o ficha 1 para entrar no time se Wilker não tiver em melhores condições. Até porque Rodrigo Sam também não está plenamente recuperado de uma lesão no púbis.

— Só quando o Sam tiver esse retorno totalmente, que ainda incomoda um pouco essa questão do púbis dele. Não está totalmente 100%. Então, às vezes tem cargas de trabalho que a gente aplica e ele sente. E até para promover duplas, daqui a pouco, posso usar Abner com Marcos Paulo, Abner com Wilker. E aí optando se tiver mais alguns zagueiros que a gente sabe que podem, como o Adriano (Martins) mesmo, que eu conheço tem que voltar, tem uma capacidade enorme e um perfil de zagueiro espetacular — avaliou Tencati.

Um provável Ju diante do Bragantino teria: Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Wilker (Abner), Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca; Batalla, Taliari (Giovanny) e Gilberto.