Técnico do Caxias quer a coletividade potencializando a individualidade diante do São Bernardo

O técnico Júnior Rocha quer seguir no ritmo da evolução com o Caxias. Com 100% de aproveitamento sob seu comando, o time entra em campo neste domingo (18), às 16h30min, no Estádio 1º de Maio, contra o São Bernardo, no interior de São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada da Série C. Para o treinador, o elenco já deu passos importantes para crescer tecnicamente:

— Aquela primeira fase de jogo ali, a gente evoluiu muito. Então, saímos com várias circulações de bola, fez com que a gente abrisse espaço no adversário e gerasse essa superioridade numérica que a gente quer nesse jogo posicional. E isso eu sei que não é fácil, mas com a humildade que eles têm de aprender, de ter a resiliência, de ver o erro e prontamente ir pro campo e praticar, a gente vai evoluir — analisou o técnico Júnior Rocha.

Externamente, o Caxias não fala em meta de pontos para os dois jogos fora de casa. O importante é somar e um empate não será um mau resultado no final de semana, pois a equipe chegaria aos 13 pontos e se manteria entre os primeiros.

Para o técnico Júnior Rocha, o principal fator que se destaca no time é a coletividade, pois ela está fazendo a qualidade individual se sobressair, muito diferente do começo da temporada.

— A gente vê essa coletividade potencializando a individualidade. Por exemplo, do ataque de alguns atletas que vêm fazendo gols. Então é seguir com os pés no chão, sabendo que a competição é muito difícil. Muitas equipes, recentemente, jogaram Série A, Série B — declarou Júnior Rocha, que completou sobre o espírito de time:

— Levar pra dentro de campo a alma que a gente vê aqui no estádio nos dias dos jogos, a vontade que a diretoria tem de chegar, o apoio do torcedor. Temos que representar Caxias, e representar bem o nosso torcedor.