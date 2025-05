Técnico do Caxias elenca os pontos que a equipe ainda precisa melhorar na Série C

Técnico Júnior Rocha fará seu terceiro jogo como visitante no comando do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Na última coletiva antes do duelo contra o Itabaiana, neste sábado (24), às 19h30min, fora de casa, o técnico Júnior Rocha foi questionado sobre a escalação do Caxias para a sétima rodada da Série C. Exceto no setor ofensivo, que terá a entrada de Eduardo Melo no lugar de Welder, lesionado, o técnico foi perguntado se nas demais posições ele repetirá o time para seguir evoluindo:

— Exato, é automatização. Por não ter um jogo melhor elaborado ainda, principalmente nessa fase ofensiva, tomamos muita decisão errada. Eu estava olhando o nosso jogo e os nossos laterais, um dos pontos fortes que nós temos, são as passagens laterais. Usamos muito pouco. Conseguimos ter uma superioridade numérica de dois para um, com nosso beirada e o nosso lateral passando por fora. No entanto, quando o lateral deles ainda não usa, trazemos para dentro e tomamos a decisão de jogar para trás. Não dá — frisou o técnico Júnior Rocha.

Com apenas a mudança no centroavante, o Caxias terá Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Eduardo Melo. Outro ponto que o treinador quer melhorar é a tomada de decisão no ataque.

— No último terço, nós temos que definir a jogada. Pode errar, não tem problema. O último terço é para isso mesmo. Só que, nessa tentativa de ser mais agressivo no último terço, de machucar o adversário mesmo, se nós fizermos cinco dessas no jogo, uma delas vai dar certo. Agora, se não fizermos as cinco, é certeza que vai dar errado. Então, algumas tomadas de decisões, temos automatizado — destacou Júnior Rocha, que completou: