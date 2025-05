Técnico do Caxias confirma desfalque e mantém dúvida no ataque para enfrentar o São Bernardo

Técnico Júnior Rocha ainda não perdeu no comando grená. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias vai encerrar a preparação para enfrentar o São Bernardo, no domingo (18), às 16h30min, com um treinamento em São Paulo neste sábado (17). A última atividade em solo gaúcho ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), antes da viagem para o interior paulista.

Para a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Júnior Rocha não contará com um centroavante. O treinador confirmou que Welder é desfalque para o duelo no Estádio 1º de Maio.

— Em relação aos gols, acredito muito na coletividade, que potencializa a individualidade. Então é isso que vem acontecendo aqui. E sobre o Welder está fora da partida. É uma lesão leve. Ele vai seguir um tratamento e provavelmente vai estar à disposição na próxima partida — afirmou o técnico Grená.

Sem o titular da posição, o Caxias deve começar a partida com Willen Mota, que entrou e fez o gol da vitória sobre o Retrô, na última rodada. Outra opção é Eduardo Melo, pois Gustavo Nescau ainda deve seguir de fora, apesar do técnico deixar a dúvida no ar:

— Tirando o Welder, todos à disposição. Obviamente, o Nescau está entrando em forma, buscando a sua melhor forma física, mas já vem treinando a parte tática conosco. Então, quando tiver mérito, vai estar entre os relacionados — relatou Júnior Rocha.

MUDANÇA NO ATAQUE?

O técnico Grená pode mudar além do camisa 9 para a partida diante do São Bernardo. Calyson deu mais velocidade no ataque do Caxias no segundo tempo contra o Retrô e Iago rendeu mais pelo lado esquerdo ofensivo. Assim, o treinador tem a possibilidade de repetir a formação dos últimos 45 minutos da partida anterior. Contudo, Rocha prefere deixar a escalação para ser definida em São Paulo:

— É, todos treinam da mesma forma aqui. Praticamente a mesma minutagem todos treinam. A gente define a escalação amanhã, mas tem possibilidade de iniciar jogando (o Calyson), assim como o Skilo, assim como o Richard, que entrou super bem no jogo. Mota entrou bem no jogo. Tem opção do Eduardo, tem opção do Nescau, como centroavante. Opção não falta — declarou o técnico, que completou:

— A gente fica com vontade de dar oportunidade para outros jogadores, mas os que vêm atuando ou vêm entrando não têm dado brecha, né? Têm entrado bem, os resultados têm colaborado com isso. Mas pode ter certeza, num campeonato longo como esse, de 19 partidas, todos terão a sua oportunidade.