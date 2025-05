Técnico do Caxias analisa os pontos fortes do Londrina 

Com 36 anos, atacante Edson Carius é um dos nomes da equipe do Londrina. Rafael Martins / Londrina E.C. / Divulgação

Sem perder na Série C do Brasileirão, o Londrina será o adversário do Caxias neste sábado, às 19h30min, no Estádio Centenário. O jogo é válido pela oitava rodada da Terceira Divisão Nacional. Todo o cuidado é pouco diante do vice-líder.

O time tem quatro empates e três vitórias na Série C. Terceiro com 13 pontos, o técnico Claudinei Oliveira terá desfalques importantes no setor ofensivo. Iago Teles está suspenso e Henrique segue se recuperando de um edema ósseo.

O goleiro Luiz Daniel também segue de fora tratando uma lesão na coxa. Contudo, o elenco da equipe paranaense conta com nomes importantes, como o zagueiro Wallace Reis e o atacante Edson Caríus.

— O Londrina vem com o mesmo treinador do ano passado. E com a mesma base de time. Mudaram poucas peças. Há um entrosamento, porque estão juntos desde o estadual. Com essa base que foi para o quadrangular final. Inclusive nós nos enfrentamos no quadrangular final passado. O Londrina acabou não subindo. Subimos nós com a Ferroviária — declarou Júnior Rocha, que completou: