Exclusivo Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Técnico da Seleção nas duas últimas Copas do Mundo, Tite manda mensagem para Carlo Ancelotti

Treinador caxiense revelou torcida para o sucesso do italiano no comando do Brasil. Estreia nas Eliminatórias será na próxima semana

30/05/2025 - 13h28min Compartilhar Compartilhar