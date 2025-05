Serranos entram em campo pela quarta rodada da Divisão de Acesso

No domingo (1º), os outros quatro clubes da região entram em campo. No Estádio Cristo Rei, o Glória pega o líder da Série A2, o Aimoré. A equipe de São Leopoldo tem sete pontos. A partida começa às 15h. O Leão da Serra vem de três empates seguidos, na nona posição e ainda não sabe o que é vencer.

Perante o seu torcedor, o Veranópolis entra em campo também às 15h, no Estádio Antônio David Farina. A partida do pentacolor será contra o Passo Fundo, que só empatou na Série A2. Por outro lado, o VEC está no G-8 em quarto lugar com cinco pontos.