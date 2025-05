Sem garantias financeiras dos cariocas, Juventude e Botafogo cancelam negociação por Abner

Jogador de 21 anos disputou seis partidas pelo Ju no Brasileirão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A negociação do Juventude para vender o zagueiro Abner ao Botafogo não vai ter continuidade. A direção alviverde exigiu garantias financeiras ou um pagamento à vista para a SAF carioca, mas as partes não chegaram a um acordo. A informação é do ge.globo.

Por conta disso, o defensor de 21 anos voltará a ficar à disposição de Claudio Tencati para os próximos compromissos no Brasileirão.

A proposta do Botafogo por Abner era de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões na cotação atual), referente a 90% dos seus direitos federativos. Seria a maior venda da história do clube e, em um primeiro momento, o Juventude aceitou a negociação. Porém, o obstáculo final para a conclusão da venda foi a questão financeira dos cariocas.

O Juventude pediu que o Botafogo apresentasse garantias de pagamento, um mecanismo que assegura o cumprimento financeiro do acordo. Isso se deu pelo histórico recente do Botafogo.

Em março, o clube carioca chegou a entrou na lista de transfer ban da Fifa, por conta no atraso do pagamento ao Guaraní, do Paraguai, pela compra do meia-atacante Segovinha, contratado em abril de 2023. No início do ano, o Botafogo voltou a atrasar mais uma parcela da compra do jogador Carlos Alberto junto ao América-MG. O clube havia se comprometido a pagar cinco parcelas de R$ 1,2 milhão, quatro em 2024 e uma em 2025.