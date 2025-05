São Bernardo x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Partida será realizada no estádio 1º de Maio. Arte Pioneiro / Agencia RBS

No próximo domingo (18), às 16h30min, o Caxias enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de Maio, em partida válida pela sexta rodada da Série C. O time grená busca conquistar sua quarta vitória consecutiva e a segunda como visitante, consolidando-se na parte de cima da tabela de classificação.

O técnico Júnior Rocha irá para o seu quarto jogo seguido no comando do time grená.

Prováveis Escalações

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Emerson Santos, Romisson, Foguinho e Pedro Felipe; Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Willen Mota. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para São Bernardo x Caxias

Arthur Gomes Rabelo, auxiliado por Guthieri Javarini Rodrigues e

Arthur Pancieri Pires (trio capixaba). Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana-SP

Onde assistir a São Bernardo x Caxias

Nosso Futebol + anuncia a transmissão com imagens do confronto

Como chegam

O Caxias, do técnico Júnior Rocha, atravessa uma ótima fase na Série C do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do treinador, foram três jogos e três vitórias diante do Guarani, Figueirense e Retrô. Para esse confronto, o treinador não tem nenhum desfalque por suspensão. O centroavante Welder, com desconforto no joelho, deve ser ausência. Willian deve ser o substituto.

Em caso de vitória grená e um tropeço da Ponte Preta, em casa, diante do Brusque, o Caxias assume a liderança nesta sexta rodada.