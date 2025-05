Saiba quanto o Juventude pagou para tirar o técnico Cláudio Tencati do Atlético-GO

O técnico Cláudio Tencati está a caminho de Caxias do Sul e deve ser apresentado pelo Juventude nesta quarta-feira (14). O treinador estava no Atlético-GO, com quem tinha vínculo até o fim da Série B de 2025 .

— Nós efetuamos o pagamento, estamos providenciando o pagamento da multa para ele poder estar com a gente. Não é um valor alto, é um valor extremamente acessível e dentro da realidade do Juventude — declarou o diretor executivo alviverde, Júlio Rondinelli.

Tencati deve assinar um contrato com o Juventude até o fim de 2025. Ele chega com a missão de livrar o clube do rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, o Alviverde é o 18º colocado na tabela e não vence há cinco rodadas. No último final de semana, o time levou 5 a 0 do Fortaleza.