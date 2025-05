Saiba qual é o valor que os jogadores do Juventude ganham de premiação por vitória no Brasileirão 2025

Mandaca durante treinamento do grupo alviverde no CT.

Uma das estratégias do Juventude para manter os atletas focados na busca por vitórias no Campeonato Brasileiro de 2025 é dar a eles uma premiação por cada ponto conquistado .

E o pagamento do "bicho" foi admitido pelo diretor-executivo alviverde, Júlio Rondinelli, durante entrevista ao FootHub Podcast, do qual participa o ex-presidente do Inter Fernando Carvalho. O dirigente revelou que a premiação por vitória dos atletas do Verdão chega a ser de cerca de R$ 14 mil.